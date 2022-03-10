Ясновидящая Кажетта назвала пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится этой весной

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

У многих людей весна ассоциируется с переменами в жизни. Кто-то спешит сменить прическу, другие хватаются за более глобальные вещи. Ясновидящая Кажетта перечислила знаки зодиака, у представителей которых жизнь круто изменится этой весной.

Рак

Представители этого знака жаждут приключений. Им наскучила спокойная жизнь, и уже нет желания залезать в свой привычный «панцирь» и отсиживаться там. Ясновидящая советует прислушаться к своим желаниям и начать действовать. А врожденная интуиция Раков отведет их от всех бед. Даже если что-то пойдет не так, как задумывалось, то ничего страшного не случится. Старые знакомые могут открыться с новой стороны. Происходящие события помогут понять, кто является настоящим другом, а кто — просто знакомым. Весна затронет и сферу личной жизни. Кажетта предупреждает Раков: рядом есть человек, который давно в вас влюблен.

Лев

Львов поглотила рутина, поэтому им просто необходимо что-то срочно поменять в своей жизни. Кроме приевшейся бытовухи, на их моральное состояние влияют общая усталость организма, простуды и недомогания. Ясновидящая советует взять себя в руки и переходить к активным действиям, потому что все начинания Львов этой весной просто обречены на успех. Кажетта порекомендовала переставить в доме мебель, сходить со второй половинкой на интересное мероприятие, а в профессиональной сфере — выбрать новый путь решения проблем и ведения дел. Например, начать посещать курсы повышения квалификации.

Дева

Представителями этого знака руководит интуиция. Если она говорит, что нужно отправиться в поездку, потратиться на крупную покупку, прервать общение с определенным человеком, то, скорее всего, именно так и надо поступить. Кроме того, предупреждает ясновидящая, рядом с Девами есть человек, который мешает им двигаться дальше и достигать высот как в карьере, так и в личной жизни. Причина проста — зависть. А на работе возможно недопонимание в отношениях с коллегами. Кажетта рекомендует запастись терпением, иначе не избежать крупных конфликтов, которые могут закончиться увольнением.

Весы

В начале весны представителей знака ждет сюрприз, скорее всего, в финансовом плане. Однако ясновидящая напоминает, что сюрпризы бывают и неприятными. По натуре Весы вообще не склонны заниматься деньгами, но придется себя заставить. К середине весны ситуация должна прийти в норму. Дома, советует Кажетта, Весам следует быть более сдержанными, чем обычно. Домашние не смогут долго терпеть дурное настроение и напряженность, поэтому существует риск нарваться на скандал.

Скорпион

Весной энергия Скорпионов будет бить через край! Они будут заражать окружающих позитивом благодаря своей общительности и жизнерадостности. Особенно ярко это будет проявляться в начале весны. Скорпионов посетит вдохновение, они будут фонтанировать различными идеями. Но не стоит полностью полагаться на снизошедшую музу, предупреждает ясновидящая. Она рекомендует трезво оценивать свои возможности.