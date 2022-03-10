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В Москве благоустроят 55 парков и скверов в этом году

Виктория Сикерина

Город
В Москве благоустроят 55 парков и скверов в этом году
Фото: Сайт Сергея Собянина
Россия, Москва, улица Гурьянова Карта всех событий

В текущем году в Москве запланировано благоустройство 55 знаковых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 10 марта.

Он отметил, что работы предусмотрены в парках, скверах и пешеходных зонах. Так, специалисты обустроят газоны и цветники, оборудуют спортивные и детские площадки, а также создадут места для семейного и тихого отдыха.

— В рамках программы «Мой район» запланированы работы по благоустройству 55 знаковых объектов. Речь идет о небольших парках, скверах, бульварах, площадях и улицах, расположенных около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что к началу осеннего сезона горожане получат современные и комфортные пространства возле своих домов.

Так, например, планируется привести в порядок набережную вдоль улицы Гурьянова, Коньковские пруды и другие территории.

— В Тимирязевском районе приведем в порядок сквер, ограниченный улицами Академика Лисицына, Тимирязевской, Проектируемым проездом № 553 и Дмитровским шоссе. Основная задача — создать безопасную пешеходную зону, в ходе благоустройства добавим освещение, обновим хоккейную площадку, установим камеры видеонаблюдения, детскую и тренажерную площадки, — передает слова заммэра официальный сайт мэра Москвы.

9 марта Петр Бирюков рассказал, что специалисты благоустроят порядка пяти тысяч объектов в Москве в текущем году.

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