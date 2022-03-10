Схема движения транспорта изменится на нескольких улицах на западе и юго-западе Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в Западном и Юго-Западном административных округах (ЗАО и ЮЗАО). Ограничение связано с проведением на участках магистралей инженерных работ.

Так, с 15 по 28 марта проезд машин будет ограничен в Проектируемом проезде № 739 в районе дома № 128, строения 5. В период с 28 марта по 14 апреля ограничение введут в местном проезде в районе дома № 128, строения 5 на улице Лобачевского. Также с 14 по 29 апреля схема движения транспорта изменится в местном проезде в районе дома № 130, строения 6 на улице Лобачевского.

Также ограничение будет действовать на участке Проектируемого проезда № 739 в районе дома № 130, строения 6 на улице Лобачевского с 29 апреля по 30 июня. Новую схему движения введут на этой же улице в районе дома № 128, строения 1 до 29 июля.

Помимо этого, в период с 6 марта текущего дома по 1 марта следующего года перекроют местный проезд от дома № 4, строения 1 до дома № 4а, строения 3 на улице генерала Тюленева.

С 6 марта по 15 ноября схема проезда автомобилей изменится на улицах Теплый Стан и Генерала Тюленева от дома № 21, корпуса 1 до дома № 3, строения 1 соответственно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 14 марта на нескольких участках в районе Сосновой аллеи на северо-западе Москвы будет ограничено движение транспорта.