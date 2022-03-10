Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен в магазинах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на фоне санкций в российских магазинах.

По его словам, многие граждане обращаются в Госдуму по вопросу повышения цен на продукты и товары, в частности, на детское питание, подгузники и лекарства.

Володин объяснил, что некоторые товары могут дорожать из-за курса валют или проблем в логистике.

— Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо, — написал спикер Госдумы в своем Telegram.

Он уточнил, что в настоящее время поставщики не имеют дефицита продуктов. В таком случае повышение цен может быть необоснованным.

Данный вопрос планируется рассмотреть на пленарном заседании ГД в четверг, 10 марта.

Кроме того, по словам Володина, 9 марта депутаты предложили внести изменения в законодательство, которые дадут правительству право устанавливать предельные отпускные цены на социально значимые товары.

Проект закона будет обсуждаться с властями и рассмотрен в приоритетном порядке.

На полках российских магазинов можно найти испанские лимоны и апельсины, рыбу с Фарерских островов и кофе из Юго-Восточной Азии. При этом из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких Россия сможет компенсировать.