Японская корпорация Hitachi приостановила деятельность в России

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Японская корпорация Hitachi приняла решение временно приостановить работу в России. Об этом сообщили на сайте компании в четверг, 10 марта.

Уточняется, что приостановка работы не будет распространяться на продукцию и техническую поддержку оборудования.

В холдинге пояснили, что продажи Hitachi на рынке в РФ составляли около 0,5 процента от общей выручки компании.

По данным агентства Kyodo, власти Украины направили руководству компании письмо с просьбой остановить работу на территории России на фоне спецоперации на Украине.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже введены. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».