Объем производства текстильных изделий увеличился в Москве в 2,4 раза в 2021 году

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Объем производства текстильных изделий в Москве увеличился в 2,4 раза в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 10 марта.

Он отметил, что за прошлый год предприятия легкой промышленности отгрузили товары собственного производства на сумму 103 миллиарда рублей.

— Это на 40,5 процента больше, чем в 2020 году, и на 54 процента превышает показатели 2019 года, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что в настоящий момент в городе действуют более 180 таких заводов. Здесь работают почти 15 тысяч горожан.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, сейчас текстильные предприятия оборудованы современными приборами.

— Предприниматели продолжают развивать свои производственные линии и наращивать инвестиции. Только за три квартала прошлого года объем вложенных крупными и средними предприятиями средств в основной капитал составил порядка 1,12 миллиарда рублей, что на 42 процента больше, чем в 2020 году, — цитирует слова руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

9 марта Ефимов рассказал, что объем производства лекарственных препаратов увеличился на 67,7 процента в 2021 году в столице.