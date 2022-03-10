Специалисты центра «Моя работа» провели свыше 3,2 тысячи тренингов с начала 2021 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты столичного центра занятости «Моя работа» провели свыше 3,2 тысячи образовательных тренингов и мастер-классов с начала прошлого года. Об этом сообщила директор учреждения Мария Устинова в четверг, 10 марта.

Она отметила, что за прошедшее время почти 27 тысяч горожан посетили занятия. Например, они узнали, как правильно составлять резюме и представлять себя на собеседовании, и повысили свои профессиональные навыки.

— Специалисты рассказывают, какие действия приносят результат, как грамотно сообщить о своей кандидатуре и заинтересовать рекрутера компании, в чем специфика того или иного вида собеседования, каковы секреты успешной самопрезентации. А на наших открытых отборах можно опробовать полученные навыки сразу с несколькими рекрутерами работодателей — партнеров службы занятости, получить обратную связь от наших карьерных экспертов, — заявила директор центра.

Всего в «Моей работе» предусмотрены 17 тренингов. Их проводят ежедневно в электронном или очном форматах. Так, самыми популярными среди соискателей занятиями стали лекции «Поиск работы в социальных сетях», «Рынок труда сегодня: поиск вакансий» и «Как найти работу мечты», пишет официальный сайт мэра Москвы.

В Москве реализуется множество программ, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья профессионально реализоваться. Социальный проект «Работа каждому» рассказал, в каких сферах могут трудоустроиться люди с инвалидностью по слуху.