Андрей Бочкарев: Программу развития транспортной инфраструктуры реализуют в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Крупную программу развития транспортной инфраструктуры продолжают реализовывать в Москве. Специалисты возводят станции метро, развивают улично-дорожную сеть и диаметры, а также строят другие объекты. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 марта.

Он отметил, что в этом году планируется завершить возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и ремонт 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД).

— В Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что особое внимание специалисты уделяют строительству хордовых магистралей и скоростного диаметра, а также эстакад на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

Помимо этого, под особым контролем у города находится формирование транспортной инфраструктуры в Новой Москве.

— Сегодня реализуется комплексный подход: вместе с жильем активно строятся новые социальные объекты, создаются рабочие места и, конечно, развивается транспортная инфраструктура, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

9 марта Бочкарев сообщил, что полноценный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро.