Андрей Бочкарев: Транспортно-пересадочный узел появится на станции «Лианозово»

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Полноценный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом в среду, 9 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ТПУ обеспечит пересадку между метро, станцией МЦД-1 и наземным городским транспортом.

— Для создания ТПУ железнодорожную станцию «Лианозово» планируется перенести на 350 метров в сторону Московской области со строительством двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей, — рассказал Андрей Бочкарев.

Заммэра добавил, что северный вестибюль совместят со станцией метро, а южный вестибюль — с подземным переходом через Лианозовский проезд, который открыли в мае 2020 года.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию московского метрополитена «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, которая находится на стадии строительства. Он отметил, что Люблинско-Дмитровская ветка метро, ее продление — является одной из крупнейших строек метростроения Москвы. По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена.