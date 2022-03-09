Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Транспортно-пересадочный узел появится на станции «Лианозово»

Анастасия Колоскова

Город
Андрей Бочкарев: Транспортно-пересадочный узел появится на станции «Лианозово»
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Полноценный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом в среду, 9 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ТПУ обеспечит пересадку между метро, станцией МЦД-1 и наземным городским транспортом.

— Для создания ТПУ железнодорожную станцию «Лианозово» планируется перенести на 350 метров в сторону Московской области со строительством двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей, — рассказал Андрей Бочкарев.

Заммэра добавил, что северный вестибюль совместят со станцией метро, а южный вестибюль — с подземным переходом через Лианозовский проезд, который открыли в мае 2020 года.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию московского метрополитена «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, которая находится на стадии строительства. Он отметил, что Люблинско-Дмитровская ветка метро, ее продление — является одной из крупнейших строек метростроения Москвы. По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена.

Читайте также:
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте