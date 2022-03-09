Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию метро Москвы «Лианозово»

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел станцию московского метрополитена «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, которая находится на стадии строительства.

— Люблинско-Дмитровская ветка метро, ее продление — является одной из крупнейших строек метростроения Москвы. По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена. Большая часть этой работы уже выполнена и запущена. <...> Проходка вся выполнена. Теперь задача стоит: завершить станционные работы и запустить в 2023 году. <…> Стройка важная, эти три станции будут обслуживать почти полмиллиона населения, шесть районов Москвы, — заявил глава города.

Собянин также добавил, что одноименная станция МЦД-1 была перенесена ближе к будущей станции метро совместным решением с РЖД. Такие меры были приняты для создания удобного транспортного узла и возможности пересадки.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что на станциях «Яхромская» и «Лианозово» монолитные работы будут завершены в конце 2022 года, а на станции «Физтех» — в начале следующего года.

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание жителей в таких районах Москвы, как Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный. Более того, открытие новых станций снизит нагрузку на другие линии столичной подземки.

«Лианозово» облицуют металлическими панелями и полированными плитами светло-серого гранита, наземный павильон станции оформят в цвет Люблинско-Дмитровской линии, передает агентство городских новостей «Москва».