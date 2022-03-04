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Сергей Собянин открыл вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин открыл вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 марта, открыл после реставрации вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии столичного метро.

Глава города отметил, что «Новослободская» вошла в число 17 станций, где были заменены эскалаторы. Кроме того, здесь запустили новый, четвертый эскалатор, благодаря которому пропускная мощность увеличилась на 30 процентов.

— Помимо этого сделана огромная работа по ремонту и реставрации этого объекта. Одна из самых красивейших станций метро. Сегодня, можно сказать, большое событие — станция запускается уже обновленная, которая будет служить десятки лет надежно и бесперебойно для москвичей, — приводит слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр уточнил, что ремонт «Новослободской» осуществлялся по программе модернизации существующих линий подземки. Ее в столице реализуют параллельно с масштабной программой по возведению новых станций.

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что благодаря реконструкции станция не будет нуждаться в капремонте в ближайшие 30 лет. Он отметил, что на «Новослободской» уже выполнено 99,9 процента работ, специалистам осталось привести в порядок незначительную часть фасада.

Известно, что станция «Новослободская» имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

До этого Собянин сообщил, что Центр онкологической амбулаторной помощи в больнице в Коммунарке принял первых пациентов.

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