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Собянин: Первых пациентов принял Центр амбулаторной онкологической помощи в Коммунарке

Михаил Алимов

Город
Собянин: Первых пациентов принял Центр амбулаторной онкологической помощи в Коммунарке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Касаткина, 7 Карта всех событий

Центр онкологической амбулаторной помощи в больнице в Коммунарке принял первых пациентов. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отделение располагается в новом поликлиническом корпусе больницы. Его строительство мы завершили в декабре прошлого года. Прием ведут врачи-онкологи общего профиля и узкие специалисты. В дневном стационаре развернуты 24 койки с современным оборудованием для проведения необходимой терапии и малых операций, а также палаты для восстановления пациентов после процедур, — написал глава города в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, начиная с 2019 года в столице действует новый стандарт оказания онкопомощи больным. Их всесторонне поддерживают и стараются выявить рак на ранних стадиях. При подозрении на онкологию человека направляют в один из центров онкопомощи, где им продолжают заниматься профильные специалисты.

6 февраля сообщалось, что в столице в 2022 году откроется еще один центр оказания онкологической помощи. Он расположится в Городской клинической больнице № 40 на Азовской улице.

Накануне сообщалось, что в новых эндоскопических центрах столицы за время их работы было проведено более 28 тысяч исследований, выявивших злокачественные образования у 281 пациента. Центры работают на базе столичных больниц имени С. П. Боткина и имени В. М. Буянова. Еще один станет частью больницы в Коммунарке.

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