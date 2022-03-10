Наталья Сергунина: Сеть кинотеатров «Москино» подготовила для юных зрителей специальную детскую программу

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Юных жителей столицы пригласили посетить специальную программу «Детский полдень в «Москино», которая пройдет с 10 по 31 марта одновременно в пяти кинотеатрах сети. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

— К программе присоединились кинотеатры «Тула», «Спутник», «Березка», «Полет» и «Сатурн». Она продлится три недели, так что посетить сеансы можно будет и во время весенних каникул. Помимо анимации, зрителям покажут фильмы для всей семьи, которые вышли в прокат за последние два года», — рассказала она.

Фото: Пресс-служба Москино

В программу включен фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы», который рассказывает о жизни обитателей самого глубокого озера в мире. Лента «Пальма» посвящена трогательной истории преданной собаки, которую бросил хозяин. Также в рамках программы покажут экранизацию детских рассказов Михаила Зощенко «Про Лелю и Миньку». Фильм получил приз Московского международного кинофестиваля.

Кроме того, юные зрители смогут увидеть несколько мультфильмов, в том числе «Песнь моря», «Братья медведи: Тайна трех миров», «Пламенное сердце» и другие.

С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте «Москино». Стоимость билета составит 50 рублей.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что на северо-востоке столицы после ремонта открывается кинотеатр «Москино Вымпел».