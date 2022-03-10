Три павильона в столичном парке 50-летия Октября выставили на торги

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк имени 50-летия Октября Карта всех событий

Три павильона общей площадью 280 квадратных метров в столичном парке 50-летия Октября выставили на торги. Об этом сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в четверг, 10 марта.

Он отметил, что подать заявку на участие в аукционе можно до 18 марта.

— По итогам прошлого года город реализовал на торгах 386 лотов под пункты проката, кафе, торговые киоски, автоматы и передвижные палатки на сумму 22,2 миллиона рублей. В настоящее время в парке 50-летия Октября идет заявочная кампания по трем объектам, в двух из них можно открыть пункты проката оборудования, еще в одном — кафе, — заявил руководитель ведомства.

Щербаков добавил, что два павильона в парке имеют площадь по 80 «квадратов». Здесь можно разместить спортивный инвентарь, велосипеды и электромобили. Также павильоны оснащены розетками и обогревателями. Начальная стоимость аренды составляет 59 тысяч рублей в месяц.

Другое помещение на проспекте Вернадского предназначено для размещения кафе. Его можно использовать круглогодично. Цена такого павильона начинается от 110 тысяч рублей в месяц, пишет официальный сайт мэра Москвы.

7 марта город выставил на арендные торги для предпринимателей шесть нежилых помещений в Восточном, Центральном и Южном округах Москвы.