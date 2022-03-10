Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото

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Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский рассказал, стоит ли вкладывать сбережения в драгоценные металлы.

По его словам, одним из альтернативных вариантов размещения сбережений в валюте в настоящее время становится покупка физического золота. Раньше интерес к нему в России был невысоким из-за необходимости платить НДС в размере 20 процентов.

— Золото торгуется на мировом рынке и номинируется в долларах. Поэтому в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту, — отметил Сосновский в комментарии Life.ru.

По его словам, отмена НДС превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.

При этом эксперт уточнил, что золото является биржевым товаром, поэтому его стоимость может существенно меняться.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам металлов в слитках, которые были изъяты из хранилищ.