Депутат Арефьев посоветовал россиянам покупать золото

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Россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Он отметил, что в долларе на сегодняшний день нет необходимости, платежные системы не работают, выезд во многие страны запрещен.

— Зачем нужен этот доллар? Он сегодня дорогой, а завтра обязательно будет дешевый. До бесконечности он расти не будет. А золото – это самая твердая валюта. Надо инвестировать в золотой запас, а не в доллары. Доллары нам сегодня не нужны, — заявил он в комментарии НСН.

Он добавил, что для того, чтобы купить золото, не надо снимать деньги с вкладов, их можно просто конвертировать в драгоценный металл. Золота, кроме государственного запаса, достаточно много и в коммерческих банках. Он напомнил, что за десять лет цена на золото поднялась почти вдвое. Оно стабильно растет, потому что есть мировая инфляция, которая заставляет цену на золото на мировом рынке подниматься.

Ранее экономист объяснил, почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ.