В Подмосковье создали более ста пунктов сбора гуманитарной помощи

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На территории Московской области для помощи беженцам из ЛНР и ДНР организовано 130 пунктов сбора гуманитарной помощи. Об этом сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Большая часть пунктов расположена в волонтерских и молодежных центрах, образовательных учреждениях.

Пункты сбора централизованной гумпомощи начали открывать в регионе 24 февраля. За это время удалось собрать большое количеств различных товаров: одежду, канцелярские товары, продукты, предметы личной гигиены.

Екатерина Швелидзе отметила, что местные жители принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и ежедневно приносят вещи в пункты сбора, передает РИАМО.

Она добавила, что за февраль в 2022 года в России было зафиксировано более 850 тыс. запросов в поисковой системе «Яндекс» по словам «Гуманитарная помощь» и «Помощь беженцам».​

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, волонтеров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса.