Сергей Собянин утвердил проект возведения дороги возле поликлиники в Кокошкине

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Кокошкино Карта всех событий

Столичное правительство утвердило проект возведения проезда для транспорта к детско-взрослой поликлинике в Кокошкине в ТиНАО. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 марта.

Так, протяженность магистрали составит 360 метров. В ходе работ специалисты отремонтируют прилегающий участок Кокошкинского шоссе, обновят тротуары, установят светофоры и остановки общественного транспорта, а также создадут парковки, пешеходные зоны и наземные переходы.

Дорогу возведут за счет бюджета города.

Уточняется, что медучреждение на 320 пациентов в смену построят в районе дома № 15 на улице Дзержинского. Здесь же появится пост скорой медицинской помощи, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В этот же день заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что крупную программу развития транспортной инфраструктуры продолжают реализовывать в Москве. Специалисты возводят станции метро, развивают улично-дорожную сеть и диаметры, а также строят другие объекты. Так, в этом году планируется завершить возведение Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и ремонт 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД).