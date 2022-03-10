Сергей Собянин сообщил, что общегородской субботник состоится 16 апреля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Общегородской субботник в этом году состоится 16 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 марта.

Уточняется, что в период с 1 по 30 апреля столицу приведут в порядок после зимнего сезона.

Так, горожане и специалисты обновят все городские объекты, среди которых инженерные сооружения и фасады жилых многоэтажек. Помимо этого, коммунальщики завершат вывоз снега, уберут дворовые территории, окрасят детские и спортивные площадки, а также промоют цоколи, входные группы и внешние стены.

— На объектах дорожно-транспортной инфраструктуры помоют информационные знаки и дорожные щиты, обновят дорожную разметку. Кроме того, приступят к текущему ремонту дорог, — говорится в документе.

Принять участие в субботнике могут школьники, студенты, сотрудники предприятий и все горожане. В парках предстоит собрать мусор и прошлогоднюю листву, обустроить клумбы и посадить деревья. Необходимый инвентарь будет ждать москвичей на месте, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в текущем году в Москве запланировано благоустройство 55 знаковых объектов.