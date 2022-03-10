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Минздрав РФ: Все нуждающиеся в инсулине могут получать препарат бесплатно

Полина Долганова

Общество
Минздрав РФ: Все нуждающиеся в инсулине могут получать препарат бесплатно
Фото: depositphotos

Все россияне, которым необходим инсулин, могут получить препарат по рецепту бесплатно. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве добавили, что вопрос обеспечения пациентов с диабетом лекарствами не вызывает обеспокоенности, передает РИА Новости.

До этого в Минздраве сообщили, что у России достаточный запас всех лекарств, в том числе по номенклатуре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Уточняется, что во многом этому поспособствовал «антиковидный» опыт фармацевтической отрасли.

5 марта эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина объяснила, что лекарственные препараты не стоит покупать в панике на фоне западных санкций. Она напомнила, что препараты имеют сроки годности и особые требования по хранению. После истечения сроков использования препарат может, например, изменить свою химическую формулу и воздействие.

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