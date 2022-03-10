Врач рассказала, повышает ли коронавирус риск возникновения проблем с сердцем

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Инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, увеличивает ли коронавирусная инфекция риск возникновения проблем с сердцем.

По словам эксперта, можно говорить о том, что возрастает риск инфаркта, возможна ишемическая болезнь.

— У переболевших могут развиться экстрасистолы (нарушение сердечных сокращений), фибрилляции (аритмия), тахикардии (нарушение ритма сердечных сокращений), — отметила она в комментарии ОСН.

Инфекционист добавила, что от тяжести заболевания пропорционально зависит риск возможных осложнений. Самые серьезные осложнения получают люди с большим процентов поражения легких и после ИВЛ. Им нужно обязательно пройти обследование у кардиолога в период реабилитации.

Светлана Малиновская напомнила о необходимости вакцинации от коронавируса, это даст защиту организму от серьезных осложнений.

До этого отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, какие болезни может спровоцировать COVID-19. По словам врача, коронавирус вызывает такое побочное явление, как «черная плесень».

Эта грибковая инфекция проявляется заложенностью носа, а затем добавляется еще один неприятный симптом: гнилостный запах из носовой полости.