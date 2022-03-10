Производственный комплекс площадью больше 43 тысяч «квадратов» построен в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ступинский проезд Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Западное удалось завершить строительство производственного комплекса площадью свыше 43 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил о завершении строительных работ в районе Бирюлево Западное по адресу Ступинский проезд, владение 1. Уточняется, что застройщиком производственного здания и контрольно-пропускного пункта является ООО «Альфа Автоматив Техноложиз».

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, — рассказал он.

Глава ведомства Игорь Войстратенко сообщил, что с начала 2022 года Мосгосстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию девяти жилых домов по программе реновации в столицу.

Также стало известно, что в Южном административном округе столицы за прошлый год удалось ввести в эксплуатацию более 994 тысяч квадратных метров недвижимости. Игорь Войстратенко уточнил, что жители могут заехать в семь новых домов уже сейчас.