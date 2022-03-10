Завершено уголовное дело актера Нейжмак-Иорданского, обвиняемого в избиении экс-замминистра Тропко
Российский актер и блогер Глеб Нейжмак-Иорданский в ноябре прошлого года жестоко избил бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко в районе Дорогомилово. Расследование уголовное дела завершено. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, 18 ноября прошлого года российский актер и блогер Глеб Нейжмак-Иорданский напал на Тропко на улице Генерала Ермолова. Он избил 69-летнего мужчину, нанеся ему удары руками и ногами.
Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная у подъезда жилого дома.
По данным СМИ, Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался в больнице.
Нападавшему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека из хулиганских побуждений». Уголовное дело было передано в Следственный комитет РФ по столице для дальнейшего рассмотрения, а затем — в прокуратуру.
— В Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступили материалы уголовного дела, возбужденного в связи с причинением Леониду Тропко вреда здоровью, из хулиганских побуждений. Расследование уголовного дела завершено, — отмечается в сообщении ведомства.
В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что Нейжмак-Иорданский находится в СИЗО.
4 марта суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, расчленившего тела соседей, меру пресечения в виде заключения под стражу.