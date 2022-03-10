Завершено уголовное дело актера Нейжмак-Иорданского, обвиняемого в избиении экс-замминистра Тропко

Фото: Пресс-служба Дорогомиловского суда / ТАСС

Россия, Москва, улица Генерала Ермолова Карта всех событий

Российский актер и блогер Глеб Нейжмак-Иорданский в ноябре прошлого года жестоко избил бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко в районе Дорогомилово. Расследование уголовное дела завершено. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, 18 ноября прошлого года российский актер и блогер Глеб Нейжмак-Иорданский напал на Тропко на улице Генерала Ермолова. Он избил 69-летнего мужчину, нанеся ему удары руками и ногами.

Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная у подъезда жилого дома.

Видео: Прокуратура Москвы

По данным СМИ, Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался в больнице.

Нападавшему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека из хулиганских побуждений». Уголовное дело было передано в Следственный комитет РФ по столице для дальнейшего рассмотрения, а затем — в прокуратуру.

— В Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступили материалы уголовного дела, возбужденного в связи с причинением Леониду Тропко вреда здоровью, из хулиганских побуждений. Расследование уголовного дела завершено, — отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что Нейжмак-Иорданский находится в СИЗО.

4 марта суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, расчленившего тела соседей, меру пресечения в виде заключения под стражу.