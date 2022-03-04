Суд отправил в СИЗО расчленившего тела соседей москвича

Фото: СК РФ / Москва

Суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, расчленившего тела соседей, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 4 марта.

Мужчина пробудет в СИЗО до 2 мая 2022 года.

Днем 4 марта следком опубликовал небольшое видео со следственного эксперимента с мужчиной, который убил и расчленил тела своих соседей.

На кадрах видно, как мужчина с муляжом ножа в руках на манекене показывает, как убивал своих соседей.

— Она меня оскорбила (соседка — прим. «ВМ») вместе с супругом, кстати, — рассказывает мужчина.

Видео: СК РФ по городу Москве

После этого, по его словам, он схватился за нож и ударил соседку по голове. В этот момент супруг погибшей женщины попытался спастись от своего соседа, но не смог и также был убит в собственной квартире.

После этого злоумышленник перетащил тело погибшей в ее квартиру и расчленил. А еще через пару дней он рассказал о произошедшем сожительнице, которая согласилась помочь ему избавиться от тел.

Лесополоса

В среду, 2 марта, местные жители обнаружили обгоревшие тела в лесополосе вблизи района Южное Бутово. По предварительным данным, жертвы были убиты в другом месте, а в лесополосу их привезли, чтобы сжечь.

Вскоре после обнаружения тел Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двоих подозреваемых.

Подробнее о жестоком убийстве — в материале «ВМ».