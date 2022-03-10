Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФАС проверит причины повышения цен на бытовые приборы в «Технопарк-Центре»

Виктория Сикерина

Общество
ФАС проверит причины повышения цен на бытовые приборы в «Технопарк-Центре»
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит обоснованность увеличения стоимости бытовой техники в «Технопарк-Центре». Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 10 марта.

Уточняется, что цены на указанные товары повысились в феврале текущего года.

— В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования, — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в ведомстве напомнили о необходимости обязательного соблюдения требований антимонопольного законодательства, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 4 марта, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба сократит до двух дней срок выдачи предостережений за публичные прогнозы роста цен, не имеющие под собой оснований. Такое решение сможет предотвратить заключение антиконкурентных сделок между участниками рынка и искусственный ажиотаж.

В ФАС подытожили, что предостережение представляет собой превентивную меру антимонопольного реагирования.

Читайте также:
Цены Технологии ФАС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте