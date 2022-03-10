ФАС проверит причины повышения цен на бытовые приборы в «Технопарк-Центре»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит обоснованность увеличения стоимости бытовой техники в «Технопарк-Центре». Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 10 марта.

Уточняется, что цены на указанные товары повысились в феврале текущего года.

— В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования, — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в ведомстве напомнили о необходимости обязательного соблюдения требований антимонопольного законодательства, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 4 марта, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба сократит до двух дней срок выдачи предостережений за публичные прогнозы роста цен, не имеющие под собой оснований. Такое решение сможет предотвратить заключение антиконкурентных сделок между участниками рынка и искусственный ажиотаж.

В ФАС подытожили, что предостережение представляет собой превентивную меру антимонопольного реагирования.