Сервис «Социальное такси» стал доступен в «Московском транспорте» и Мосгортрансе

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Регистрация в системе «Социальное такси» стала доступна в сервисных центрах «Московский транспорт» и пассажирском агентстве «Мосгортранс». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 10 марта.

В ведомстве отметили, что горожане с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут заказать с помощью системы автобус, микроавтобус и легковой автомобиль до нужного места.

— С февраля 2022 года маломобильные пассажиры могут зарегистрироваться в системе «Социальное такси» в сервисных центрах «Московский транспорт» на Улице 1905 года и Старой Басманной, а также в пассажирском агентстве Мосгортранса в Лубянском проезде. Раньше это можно было сделать только через Всероссийское общество инвалидов. Теперь появилось в общей сложности четыре места для обращения — получится найти более удобный для вас адрес, — заявил глава дептранса Максим Ликсутов.

Каждый день перевозку маломобильных пассажиров обеспечивают более 170 водителей службы «Социального такси». На данный момент в автопарке «Социального такси» находятся 153 единицы транспортного средства и работают 170 водителей. Скоро сервис пополнят еще 11 автобусов малой вместимости для индивидуальных перевозок.