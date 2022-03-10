Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал о привлекательности Москвы для инвестиций

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев рассказал о привлекательности Москвы для инвестиций
Фото: Пресс-служба МУФ

Привлекательность Москвы для инвестиций в строительство недвижимости сохраняется на высоком уровне. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 марта.

Он отметил, что с начала текущего года в городе выдали 82 разрешения на возведение 2,4 миллиона квадратных метров объектов.

— Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктуры, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в Москве также наблюдается высокая степень автономности рынка стройматериалов. Такой факт позволяет поддерживать быстрые темпы строительства, пишет агентство городских новостей «Москва».

9 марта генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов рассказал, что специалисты используют исключительно отечественные материалы при реализации программы капитального ремонта в жилых домах столицы. Производство строительных материалов сосредоточено в столичном регионе, добавил он.

Читайте также:
Строительство Инвестиции Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте