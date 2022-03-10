Андрей Бочкарев рассказал о привлекательности Москвы для инвестиций

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Привлекательность Москвы для инвестиций в строительство недвижимости сохраняется на высоком уровне. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 марта.

Он отметил, что с начала текущего года в городе выдали 82 разрешения на возведение 2,4 миллиона квадратных метров объектов.

— Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктуры, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в Москве также наблюдается высокая степень автономности рынка стройматериалов. Такой факт позволяет поддерживать быстрые темпы строительства, пишет агентство городских новостей «Москва».

9 марта генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов рассказал, что специалисты используют исключительно отечественные материалы при реализации программы капитального ремонта в жилых домах столицы. Производство строительных материалов сосредоточено в столичном регионе, добавил он.