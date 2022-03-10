СК ходатайствует об аресте обвиняемого в растлении несовершеннолетней на северо-западе Москвы

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Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней на северо-западе Москвы. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, 8 марта мужчина находился в квартире одного из жилых домов в районе Хорошево-Мневники. Там он попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

Мужчина 1960 года рождения был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» — прим. «ВМ»).

— В настоящее время следствием перед Хорошевским районным судом города Москвы заявлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявила Иванова.

Она также добавила, что уже назначены все необходимые судебные экспертизы.

В конце января суд вынес приговор жителю Саратовской области, которого обвиняли в педофилии. Мужчина в течение полутора лет систематически насиловал четырех несовершеннолетних. Следователи установили, что преступник орудовал с апреля 2019-го по ноябрь 2020 года. Его жертвами стали четверо детей из сел Пылковка и Малый Кушум. Несовершеннолетние долгое время не сообщали о происходящем родителям. Но в итоге взрослые узнали о преступлении и обратились в правоохранительные органы.