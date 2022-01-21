Насиловавшего полтора года четырех детей педофила осудили в Саратовской области

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Суд вынес приговор жителю Саратовской области, которого обвиняли в педофилии. Мужчина в течение полутора лет систематически насиловал четырех несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по региону.

Следователи установили, что педофил орудовал с апреля 2019-го по ноябрь 2020 года. Его жертвами стали четверо детей из сел Пылковка и Малый Кушум. Несовершеннолетние долгое время не сообщали о происходящем родителям. Но в итоге взрослые узнали о преступлении и обратились в правоохранительные органы.

Педофила задержали. В суде удалось доказать восемь фактов изнасилований детей, которым не было 14 лет. В итоге злоумышленника приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Насиловавшего падчерицу педофила-рецидивиста задержали в Москве 20 января. Столичные полицейские задержали безработного 41-летнего мужчину, которого подозревают в неоднократном совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

Отчим неоднократно насиловал падчерицу. Все продолжалось более 10 лет. В 2020 году девочка решила рассказать обо всем матери, однако, та не поверила ей.