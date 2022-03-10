«Ее будет не хватать»: Садальский расстроился из-за возможного ухода Coca-Cola

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Российский актер театра и кино Стас Садальский признался, что возможные риски ухода компании Coca-Cola из России его расстроили.

— Наверное, ее будет не хватать. Но я сделал небольшой запас, закупил десять бутылок, — признался Садальский Teleprogramma.pro.

Он подчеркнул, что в кризисный период у россиян не получится расслабиться, однако «рано или поздно все будет хорошо».

Временное закрытие ресторанов быстрого питания McDonald's его не сильно волнует. По словам артиста, на нынешнюю ситуацию он смотрит философски.

Ранее Станислав Садальский высказался, почему фильм «Место встречи изменить нельзя» стал народным достоянием. Он отметил, что все актеры, которые снимались в этой картине, делали свое дело на 100 процентов, «на разрыв аорты».

При этом он добавил, что не только игра актеров сделала фильм «Место встречи изменить нельзя» культовым. По его словам, это также была заслуга армянского пианиста и композитора Евгения Геворгяна, который написал композиции для картины.