Пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в Люберцах

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

В подмосковном городе Люберцы следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажного дома. Об этом в четверг, 10 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, 9 марта пятилетний мальчик был дома с мамой. Когда она отлучилась на кухню и ребенок остался в комнате один, то самостоятельно встал на подоконник и открыл окно. Затем потерял равновесие и упал вниз с четвертого этажа. Мальчик был госпитализирован в больницу.

Из медучреждения в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что к ним доставлен ребенок с травмой головы. Следственный отдел незамедлительно начал проведение проверки.

— В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявила Врадий.

Также ГСУ СК России по Московской области предупреждает о необходимости ответственного подхода к обеспечению безопасности детей.

— Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности, — подчеркнули в ведомстве.

Подобный случай произошел 3 марта. Трехлетний малыш также остался без присмотра родителей и выпал из окна многоэтажки на Каширском шоссе.