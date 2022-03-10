Кадастровые номера присвоили двум новостройкам по реновации в Очаково-Матвеевском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Большая Очаковская 35б Карта всех событий

Сотрудники столичного Росреестра в рамках программы реновации присвоили кадастровые номера двум новостройкам в районе Очаково-Матвеевское. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На кадастровый учет поставлены две новостройки в Очаково-Матвеевском. <...> Два новых дома стали первыми в этом году новостройками, оформленными в рамках реновации на западе столицы. Кроме того, в последний раз в этом районе учетно-регистрационные действия проводились в 2018 году в отношении дома на Матвеевской улице, — уточнил глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Общая площадь многоэтажек составляет более 59 тысяч квадратных метров. В них предусмотрено 556 квартир. Первый односекционный дом находится на Большой Очаковской улице. Примечательно, что на последнем этаже здания есть две террасы для отдыха жителей дома.

Второй шестисекционный дом на Веерной улице оборудован для комфортного проживания маломобильных граждан. На его первом нежилом этаже расположатся объекты социальной инфраструктуры.

В пресс-службе Росреестра отметили, что с начала действия программы реновации в ЗАО Москвы на кадастровый учет поставлено 25 многоквартирных домов.

До этого сообщалось, что последние девять корпусов проблемного жилого комплекса «Марьино Град» поставили на кадастровый учет.