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Бледанс с сыном специальным рейсом вернулись в Россию

Араз Салехов

Общество
Бледанс с сыном специальным рейсом вернулись в Россию
Фото: Из личного архива

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс экстренно вернулась с Мальдив в Россию из-за глобального кризиса, вызванного санкциями против страны.

Она поехала в фитнес-тур со своим подросшим сыном, страдающим синдромом Дауна. По ее словам, она хотела устроить праздник своему ребенку, однако отдых продолжился недолго.

— Конечно, улетая на Мальдивы, мы и представить не могли, что будем возвращаться значительно раньше срока и достаточно экстренно. Спасибо, что судьба дала нам возможность хоть эту недельку подышать океаном, поплавать в нежной водичке, погреться и хоть чуточку отвлечься! Улетали мы спецрейсом. А вот кто-то же не попал на этот большой самолет, — написала актриса в своем Instagram.

Поклонники в комментариях пытались поддержать своего кумира теплыми словами. Также они отмечали, что сегодня нет большей ценности, чем человеческая жизнь.

«Это такие мелочи, Эвелина…»; «Правильно, надо быть патриотом. Другого выбора нет»; «Ничего, скоро все наладится и будем отдыхать!», — призывали к оптимизму фанаты телеведущей.

До своей поездки Бледанс рассказала о самых незабываемых подарках для мужчин на 23 Февраля. По ее словам, лучший подарок связан с эмоциями — парк аттракционов, квесты, развлекательные центры.

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