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Пациента с неврологией пришлось эвакуировать при помощи авиации

Елена Самойлова

Происшествия
Пациента с неврологией пришлось эвакуировать при помощи авиации
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Мужчину с патологией авиацией эвакуировали из ТиНАО в лечебное учреждение столицы. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По имеющимся данным, днем 10 марта дежурный экипаж санитарного вертолета вылетел в сторону Троицкого и Новомосковского административных округов.

— На вертолетную площадку «Щапово» машиной скорой помощи доставили мужчину с тяжёлой неврологической патологией, — отмечается в сообщении департамента.

В пресс-службе также добавили, что после того, как пациент был передан авиамедицинской бригаде, его доставили в специализированное лечебное учреждение.

Кроме того, на борту во время передвижения его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф.

В конце декабря экипаж вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал мужчину, который пострадал в аварии в том же районе.

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