Риелтор рассказал, снизятся ли цены на недвижимость в Петербурге

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Риелтор Игорь Горский рассказал, как будут меняться цены на жилье в Петербурге в ближайшее время.

По мнению эксперта, до апреля стоимость жилья будет расти, затем ожидается сезонный спад, который приходится на лето. По словам эксперта, цены либо остановятся в росте, либо будут падать.

Также, по словам Горского, в декабре застройщики часто устраивают акции.

Президент ассоциации риелторов также отметил интерес к объектам в Петербурге среди покупателей из других регионов. В город на постоянное место жительства приезжают жители северных и южных регионов России.

По словам Горского, в Петербурге большое количество предприятий, поэтому сюда приезжают высокооплачиваемые инженерно-технические работники. Сначала они арендуют жилье, а затем покупают свои квартиры.

Эксперт также добавил, что, несмотря на рост ключевой ставки и процентов по ипотеке, в России продолжают действовать льготные программы для различных категорий граждан, сообщает издание «Невские новости».

Российский рынок недвижимости полноценно начнет реагировать на текущие экономические изменения спустя два месяца. Однако некоторые банки могут повысить процентную ставку по уже взятой ипотеке. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.