«Стрелять себе в ногу»: когда банк может повысить ставку по уже оформленной ипотеке

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Российский рынок недвижимости полноценно начнет реагировать на текущие экономические изменения спустя два месяца. Однако некоторые банки могут повысить процентную ставку по уже взятой ипотеке. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По словам эксперта по недвижимости, человек может обезопасить себя от подобного сценария, если внимательно отнесется к изучению договора.

— Действительно, такие ситуации возможны, причем банк может повысить ставку в одностороннем порядке. Я настоятельно рекомендую всем гражданам, которые платят за ипотеку достать свои кредитные договоры и с лупой перечитать. Конечно, банк должен вас предупредить, что он повышает ставку, но сегодня уже никаких вариантов не стоит исключать, — предупредила эксперт.

Есть еще одна глобальная проблема, по словам Радченко заключается в том, что человек не может требовать у банка кредитный договор по ипотеке, пока не внесет задаток продавцу. Только после этого им одобрят кредит и пришлют текст договора. Затем у заемщика будет ровно месяц, чтобы заключить сделку.

— И многие этот период используют нерационально: не читают и не узнают подробности сделки, игнорируя пункт, в котором могло значиться условие, когда ставку могут повысить. И смело ставят свою подпись, соглашаясь с условиями банка, — пояснила Радченко.

Однако она подчеркнула, что ни один банк «не будет стрелять себе в ногу» и повышать ставку:

— Не все банки применяют такие условия, вы просто перечитайте контракт, чтобы убедиться — имеются такие пункты или нет. Посмотрите, у вас плавающая ставка или нет. Если второй вариант, тогда кредитная организация повышать ставку не может.

Эксперт отметила, что сейчас не в интересах банка «навешивать» на клиентов дополнительные обязательства.

9 марта в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку для того, чтобы поддержать отрасль и сохранить доступность жилья. Ипотека под пять процентов будет распространяться на новостройки.