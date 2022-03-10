Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за коллекции оружия, найденной на раскопках

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Белозерская улица Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска в квартире мужчины на Белозерской улице полицейские обнаружили винтовку Мосина, произведенный за рубежом револьвер и артиллерийские снаряды.

— Кроме того, в его гаражном боксе, расположенном на автостоянке на улице Корнейчука, обнаружены предметы, похожие на гранаты и мины, части автомата Калашникова, фрагменты взрывателей, — добавила представитель ведомства.

Подозреваемый пояснил, что все эти предметы добыл при раскопках, а хранил их в качестве коллекции.

Видео: МВД Медиа

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов» — прим. «ВМ») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

— Предварительное расследование уголовного дела продолжается, — подчеркнула Волк.

9 марта стало известно, что полицейские задержали сбежавшего из отдела с автоматом «Кедр». До этого мужчина, находясь в отделе полиции, напал на сотрудника правоохранительных органов, нанес ему несколько ударов по голове и забрал табельное оружие вместе с патронами, после чего скрылся.