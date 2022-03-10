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В Дептрансе рассказали, как оплатить парковку в приложении «Метро Москвы»

Георгий Соланович

Город
В Дептрансе рассказали, как оплатить парковку в приложении «Метро Москвы»
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

С февраля 2022 года на открытых парковках в Москве идет тестирование сервиса по оплате парковок «Метро Москвы». Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Для того, чтобы оплатить парковку в приложении, нужно: пройти процедуру регистрации, в разделе «Город» выбрать «Парковки», добавить в сервис данные о своей машине, выбрать паркинг и время остановки и нажать кнопку «Оплатить».

Более того, в «Метро Москвы» можно покупать любые билеты на «Тройку», междугородние и международные автобусы, подключиться к Face Pay, строить любые маршруты на метро, МЦК, МЦД и городской карте, а также выбирать свободный вагон метро, уточнили в Telegram-канале Дептранса.

С помощью карты «Тройка» москвичи могут подтвердить поездки на метро, МЦК и МЦД на выезде с 31 перехватывающей парковки без использования терминалов оплаты. Раньше для бесплатной парковки автомобилистам было необходимо использовать парковочный билет и «Тройку», теперь же выехать с парковок можно без оплаты, подтвердив поездки на выезде.

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