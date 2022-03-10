Юрист рассказала, что делать, если магазин отменил оплаченный заказ

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Юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко рассказала, как вести себя в ситуации, когда продавец оказывается выдавать оплаченный заказ.

По словам эксперта, в этих случаях потребителю придется серьезно бороться за свои права. Многое зависит от того, по какой причине магазин отказывается выдавать уже оплаченный товар.

Если товар отсутствует на складе, продавец должен предоставить официальное письмо, подтверждающее этот факт и вернуть деньги покупателю.

Бывает, что продавец меняет цену товара и требует доплаты. В таком случае клиент должен написать претензию на имя руководителя торговой организации, чтобы ему выдали товар по той цене, которую он уже оплатил, и отправить жалобу в Роспотребнадзор.

Она также добавила, что в настоящее время магазины отменяют заказы по причине сбоя поставок из других стран.

— Единственный способ проверить это и убедиться, что продавец с вами честен — попросить его прислать уведомление от транспортной компании о том, что транспортировка товаров временно приостановлена, — пояснила юрист в комментарии «МИР 24».

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Источник: mir24.tv