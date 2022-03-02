«На волне ажиотажа»: стоит ли откладывать покупку смартфона из-за санкций

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Цены на устройства Apple сильно подскочили из-за спекуляций — не стоит переплачивать тем магазинам, которые подняли ее в несколько раз. С гаджетами на Android подобного ажиотажа не наблюдается, поэтому, если назрела необходимость в новом смартфоне, откладывать покупку не стоит. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По его словам, на российском рынке смартфонов с iOS сложилась хаотичная ситуация.

— Сегодня некоторые магазины re:Store вообще не открылись, товаров нет на витрине. Apple вообще вчера вечером свой магазин остановила и приостановила возможность для бронирования устройств. Если еще буквально несколько дней назад срок ожидания был около шести-восьми недель по заявленным ценам, то сейчас такой возможности нет, — отметил специалист.

Некоторые магазины остановили продажи техники Apple, так как не понимают, что будет с ценами, подчеркнул эксперт. В других точках ежедневно обновляются цены, причем иногда случаются курьезные ситуации, когда смартфон более старой модели может стоить дороже нового, заметил Побыванец.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», нет смысла переплачивать за смартфон, если его стоимость выросла слишком сильно.

— Покупать новый смартфон стоит, если у вас есть необходимость, вы давно планировали менять устройство и видите, что происходит что-то непонятное. Но переплачивать в два-три раза смысла нет, если говорить про ту же технику Apple. «На волне ажиотажа» возникает спекулятивная ситуация: люди боятся, что деньги потеряют, а так хоть что-то на руках останется. Но надо понимать, что новое устройство, купленное за двойную или тройную цену, вряд ли будет сильно лучше, чем старое, есть модели прошлых поколений, которые можно найти в продаже, — рассказал эксперт.

В случае с устройствами на ОС Android сильного скачка цен нет, заметил собеседник «ВМ». Учитывая большой выбор таких гаджетов и примерно одинаковые характеристики, можно спокойно обновить смартфон, подчеркнул Побыванец.

По прогнозам эксперта, китайские смартфоны в России станут популярнее.

— Америка давит на Китай и рекомендует остановить поставки, но Китай всегда был сам по себе, и в случае с китайскими производителями ситуация, если смотреть на перспективу, довольно позитивная. Если Apple не будет поставлять устройства, то людям придется при обновлении своих смартфонов что-то придумывать. Тогда китайские производители выйдут на первый план, потому что и по ценам они смотрятся хорошо, и по характеристикам. Но это если заглядывать сильно далеко: в перспективе ближайших месяцев такого не ожидается, а что будет через год-два — можно только гадать, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что сейчас выбирать смартфоны на Android можно, исходя из собственных предпочтений: устройства из Китая и других стран сравнялись по характеристикам. Если начнется ценовая гонка, нужно будет смотреть на стоимость каждой конкретной модели, заключил Побыванец.

Компания Apple остановила продажи всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. На сайте компании сообщается, что все товары временно недоступны для доставки в РФ. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».

Утром 2 марта в Москве не открылись магазины американской компании re:Store — производителя персональных и планшетных гаджетов Apple. Клиентам не сообщили о планируемом закрытии.