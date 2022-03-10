Дмитрий Рогозин: МКС развалится до 2030 года

Фото: Роскосмос

На продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) потребуются колоссальные суммы, иначе станция «развалится» до 2030 года. Такое мнение высказал в четверг, 10 марта, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, у Роскосмоса есть разрешение правительства продолжать работу на МКС до 2024 года.

— США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, что до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли, — заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что в случае продления сроков эксплуатации МКС могут возникнуть риски уже для экипажа станции. Как вариант, отметил глава Роскосмоса, можно вкладывать большие деньги в ремонт станции.

— А смысл? В условиях, когда США, британцы и европейцы ведут себя таким образом, — высказался он.

Рогозин также отметил, что Роскосмос уже приступил к проектированию и уже в 2026 году может запустить на орбиту собственный модуль. Продолжение работы над МКС Рогозин считает бесперспективным занятием на фоне сложившейся геополитической обстановки.

— Но есть одна проблема — мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее, — цитирует его ТАСС.

До этого Рогозин потребовал отменить запуск «Союза-2.1б» с британскими спутниками связи. По словам Рогозина, такое решение он принял на фоне антироссийской кампании, которую ведут британские власти.

Так, гендиректор Роскосмоса потребовал прекратить подготовку к старту, снять ракеты со стартового комплекса и разместить космические аппараты в испытательном комплексе.