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Рогозин отменил запуск «Союза» с британскими спутниками связи

Полина Долганова

В мире
Рогозин отменил запуск «Союза» с британскими спутниками связи
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин потребовал отменить запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb британского производства.

По словам Рогозина, такое решение он принял на фоне антироссийской кампании, которую ведут британские власти.

Так, гендиректор Роскосмоса потребовал прекратить подготовку к старту, снять ракеты со стартового комплекса и разместить космические аппараты в испытательном комплексе, передает РИА Новости.

До этого Рогозин сообщил, что Россия больше не будет поставлять Соединенным Штатам ракетные двигатели.

Президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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