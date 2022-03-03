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«Пусть летают на метлах»: Рогозин заявил, что РФ не будет поставлять США ракетные двигатели

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Пусть летают на метлах»: Рогозин заявил, что РФ не будет поставлять США ракетные двигатели
Фото: ЦИК РФ

Россия больше не будет поставлять Соединенным Штатам ракетные двигатели. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения «Энергомаш». <...> Пусть они летают на своих метлах, — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Роскосмос в ответ на санкции приостановил сотрудничество с ЕС на космодроме Куру. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация отзывает техперсонал с космодрома.

3 марта последние 56 специалистов из России, которые продолжали работать на космодроме Куру в Гвиане, покинули космический центр.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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