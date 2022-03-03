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Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр

Полина Долганова

В мире
Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр
Фото: Роскосмос / roscosmos.ru

Последние 56 специалистов из России, которые продолжали работать на космодроме Куру в Гвиане, покинули космический центр. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

— В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, — цитирует сообщение компании ТАСС.

Роскосмос в ответ на санкции приостановил сотрудничество с ЕС на космодроме Куру. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация отзывает техперсонал с космодрома.

о этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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