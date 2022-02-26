Роскосмос приостанавливает сотрудничество с ЕС на космодроме Куру

Фото: twitter.com/roscosmos

Россия в ответ на санкции Европы приостанавливает сотрудничество с западными коллегами по организации космических запусков с космодрома Куру. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, корпорация отзывает техперсонал с космодрома.

— Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы, — заявил Рогозин в своем Twitter.

В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы. pic.twitter.com/w05KACb9nI — РОГОЗИН (@Rogozin) February 26, 2022

До этого стало известно, что НАСА продолжит сотрудничество со всеми международными партнерами в космической отрасли, в том числе с Роскосмосом, для обеспечения безопасной работы МКС.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры не затрагивают сотрудничество между США и Россией в гражданском космосе, никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземной станции не планируется.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.