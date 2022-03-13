Общественная стоянка на 40 машино-мест появилась в Останкинском районе

Дорожные знаки / Фото: Анна Быкова

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В Останкинском районе (СВАО) на месте демонтированной незаконной парковки появилась бесплатная автостоянка почти на 40 парковочных мест. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что данный участок на государственный кадастровый учет не поставлен, земельно-правовые отношения на него не оформлены, — рассказал он.

В настоящее время ограждения и некапитальный объект демонтировали. А на освобожденной территории стало доступно порядка 40 парковочных мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 марта в департаменте транспорта рассказали, что для оплаты парковки в приложении «Метро Москвы» нужно пройти процедуру регистрации, в разделе «Город» выбрать «Парковки», добавить в сервис данные о своей машине, выбрать паркинг и время остановки и нажать кнопку «Оплатить».

Более того, в «Метро Москвы» можно покупать любые билеты на «Тройку», междугородние и международные автобусы, подключиться к Face Pay, строить любые маршруты на метро, МЦК, МЦД и городской карте, а также выбирать свободный вагон метро.