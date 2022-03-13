Дом 1901 года отремонтируют в Карманицком переулке в 2022 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Карманицкий переулок, 3Ас1 Карта всех событий

Капитальный ремонт исторического жилого дома, который находится в районе Арбат, пройдет в 2022 году. Об этом стало известно в воскресенье, 13 марта.

Специалисты отремонтируют фасад, крышу, подвальные помещения и некоторые инженерные системы. Четырехэтажное здание было построено в 1901 году, в нем восемь квартир. Жилая площадь дома достигает практически одной тысячи квадратных метров.

Фасад исторического здания будет расчищен и промыт от грязи на первом этапе капремонта. Затем специалисты восстановят кирпичную кладку и разошьют швы, а места замокания обработают антисептическим составом. Красочный слой дома будет полностью обновлен, также специалисты обновят архитектурные формы фасада и их окраску.

Здание построили в 1901 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики с яркими чертами неоклассицизма. Одноподъездный дом имеет простую форму, декоративные элементы сформированы структурой кирпичной кладки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в этом году стартует капремонт жилого дома в Лялином переулке, который был построен в 1910 году по заказу представителя московского купечества П. К. Такке. Здание, расположенное по адресу Лялин переулок, дом 8, строение 2, построено в стиле неоклассицизм по проекту архитектора Сергея Воскресенского, автора многих столичных доходных домов.