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Мазиловский пруд в районе Фили-Давыдково будет благоустроен в 2022 году

Евгений Белоусов

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Мазиловский пруд в районе Фили-Давыдково будет благоустроен в 2022 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

Благоустройство Мазиловского пруда начнется на западе столицы во второй половине марта и будет окончено до конца 2022 года. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что специалисты ГУП «Мосводосток» уберут донные накопления грунта, укрепят берег и обустроят зоны биоплато. Также из водоема извлекут более чем 30 тысяч кубических метров иловых отложений.

На отдельных участках пруда создадут зоны биоплато общей площадью 1760 квадратных метров. Там высадят ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышку желтую, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Наша главная задача — превратить Мазиловский пруд в красивое место отдыха. Для этого полностью очистим водоем от ила, сделаем красивые берега, удобные для водоплавающих птиц, и устроим биоплато для естественной очистки с помощью водных растений, — заявил заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский.

Реконструкция пруда Коньково-Деревлево Нижний стартовала в Юго-Западном административном округе Москвы в начале октября прошлого года.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в текущем году в Москве запланировано благоустройство 55 парков и скверов.

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