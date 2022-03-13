Труп ребенка был найден в квартире жилого дома на востоке Москвы

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Россия, Москва, Средняя Первомайская улица Карта всех событий

В квартире жилого дома на Средней Первомайской улице был обнаружен труп мальчика 2019 года рождения с ножевыми ранениями. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на момент происшествия в квартире находилась мать убитого ребенка. На данный момент в квартиру прибыл заместитель измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков.

Прокуратура Москвы сейчас устанавливает причины и детали произошедшего.

— В ходе прокурорской проверки также будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

До этого сообщалось, что пьяный мужчина бутылкой проломил голову подростку на проспекте Мира в Москве. Школьника госпитализировали с ушибом головного мозга и закрытым переломом лобной кости.

9 марта стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемого в покушении на убийство двух подростков на западе столицы.