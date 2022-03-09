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СК просит суд об аресте обвиняемого в покушении на убийство подростков в Кунцеве

Елена Самойлова

Происшествия
СК просит суд об аресте обвиняемого в покушении на убийство подростков в Кунцеве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Барвихинская улица Карта всех событий

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемого в покушении на убийство двух подростков на западе столицы. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 7 марта недалеко от остановки на Барвихинской улице. Между мужчиной и двумя несовершеннолетними завязалась ссора, в результате которой обвиняемый нанес подросткам многочисленные ранения ножом.

Потерпевшие были госпитализированы. Один из них после осмотра вернулся домой, у второго диагностированы травмы жизненно важных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

В короткий срок полицейские определили местонахождение подозреваемого 1969 года рождения, его незамедлительно задержали и предъявили обвинение.

— Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Кунцевским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявила Иванова.

4 марта в МВД сообщили, что трое неустановленных лиц в масках похитили у безработного москвича более миллиона рублей, угрожая ножом. Заявление о случившемся написал потерпевший — 34-летний мужчина.

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